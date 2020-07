DOVO rukt uit voor oude brandblusser in Herent Joris Smets

17 juli 2020

13u08 0 Herent De politie van Herent en DOVO zijn deze middag uitgerukt voor een oude brandblusser. Tuinaanleg Vrancken was bezig met graafwerken en stootte daar op het voorwerp dat verdacht veel leek op een bom. Ze verwittigden meteen de politie en DOVO kwam ter plaatse.

Tijdens graafwerken aan de Tildonksesteenweg in Herent is een oude brandblusser gevonden. De werkmannen dachten dat het om een bom ging en ze verwittigden meteen de politie. Zij kwamen ter plaatse en er werd een perimeter van 50 meter ingesteld. Toen ontmijningsdienst DOVO aankwam bleek het uiteindelijk om een oude brandblusser te gaan. De vergissing is aan de hand van de foto van ‘de bom’ volledig te begrijpen natuurlijk. Gisteren bracht boer Paul (67) dan ook nog een echte bom langs het gemeentehuis van Herent.