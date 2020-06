De Kouter is opnieuw open JSL

17 juni 2020

16u05 0 Herent De coronamaatregelen zijn versoepeld en daarom is De Kouter opnieuw open op afspraak. Het blijft wel belangrijk om te nauwe contacten tussen mensen te beperken. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Elke bezoeker wordt gevraagd de instructies op te volgen.

Door de bezoekers te spreiden kan de gemeente beter voldoen aan de richtlijnen inzake de hygiëne. “Via het afsprakensysteem kunnen we op een gecontroleerde manier sturen wie we ontvangen in de gemeente en zo het aantal bezoekers bepalen”, klinkt het. “Afspraken worden via de website en telefonisch gemaakt. Cash geld wordt niet aanvaard.” Ook de bibliotheek is open vanaf 22 juni. U kunt tijdens de gewone openingsuren weer naar de bibliotheek gaan, maar wel op afspraak. Hou de website van de bib in de gaten en maak een afspraak zodra het reservatiesysteem online is.