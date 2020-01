De Groene Pluim gaat naar de Zusters van’t Schrijn EDLL

21 januari 2020

15u17 0 Herent Groen Herent heeft naar jaarlijkse gewoonte de Groene Pluim uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakte voor een sociaal warmer of ecologisch duurzamer Herent. De erkenning ging dit jaar naar de Zusters van’t Schrijn, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het welzijn van de gemeente.

De Zusters van’t Schrijn hebben dit jaar de Groene Pluim in ontvangst mogen nemen. De Zusters kregen de prijs omdat ze een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan een sociaal warmer en ecologisch duurzamer Herent. Hun zorg voor mens en natuur kent een lange geschiedenis in Herent. Reeds 100 jaar geleden tijdens de eerste wereldoorlog ontfermden de zusters zich over oorlogswezen en in het preventorium vingen ze zieke kinderen op. Vandaag doen ze dat nog steeds voor ouderen, vluchtelingen, daklozen en mensen die om een of andere reden met hun leven overhoop liggen. Maar de zusters hebben ook een heel groot hart voor de natuur en voor groen. Zo onderhouden ze een groot park in Herent dat toegankelijk is voor iedereen. “De combinatie van sociale zorg voor mensen en een groen hart maakt van de Zusters van ’t Schrijn de perfecte laureaat van de Groene Pluim 2020,” aldus gemeenteraadslid Simon Pardon (Groen).

De zusters Harlindis, Angela en Véronique kwamen afgelopen weekend naar De Wildeman om de Groene Pluim feestelijk in ontvangst te nemen.