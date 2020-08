Dansen in coronatijden: mag dat wel? The Dansant-Melkbar bewijst dat het kan volgens de regels Bart Mertens

23 augustus 2020

20u00 2 Herent Een echt feestje bouwen zit er nog niet meteen in maar organisatoren doen er alles aan om de sfeer van vroeger zo dicht mogelijk te benaderen. The Dansant-Melkbar organiseerde het voorbije weekend een event waar zelfs gedanst werd en dat baarde sommige buurtbewoners zorgen want mag dat wel in coronatijden? Mede-organisator Maarten Forceville stelt iedereen gerust. “Volledig veilig tussen nadarhekken in de eigen bubbel”, klinkt het.

De evenementensector is zonder enige twijfel het kind van de rekening in de coronacrisis. Zopas kreeg de sector een kleine maar welgekomen versoepeling van de Nationale Veiligheidsraad maar dat maakt de organisatie van een coronaproof event niet minder eenvoudig. Maarten Forceville en Jozef Plevoets weten er alles van want het voorbije weekend organiseerden ze The Dansant-Melkbar in de oude melkfabriek op de voormalige Vitalac-site. En er werd zelfs gedanst… “We konden kijken via een gat in de omheining en zagen mensen dansen. Volgens mij zijn de dancings gesloten maar hier kan het wel”, aldus een bezorgde burger. Dat brengt ons bij de vraag of de organisatoren van The Dansant-Melkbar de coronaregels vrij hebben geïnterpreteerd. In Leuven was het bijvoorbeeld zelfs verboden om recht te staan tijdens de Anderhalvemetersessies met De Kreuners en moesten de bezoekers hun mondmasker ook dragen tijdens de concerten. De organisatoren kunnen iedereen geruststellen want ze bewogen hemel en aarde om dansen mogelijk te maken voor de bezoekers.

“Je moet als organisator van een event zo creatief mogelijk uit de hoek komen in deze tijden”, zegt Maarten Forceville die ook schepen is in Herent voor CD&V. “Het is lang niet evident om dansen mogelijk te maken op een event maar we hebben een oplossing gevonden. We hebben 200 nadarhekken gehuurd en daar hebben we vakken mee gemaakt met voldoende ruimte tussen elk vak. In elk vak kan één bubbel terecht en zo lang je daar bent, kan je dansen in je eigen beperkte ruimte. De bezoekers verlaten het vak ook niet om drank te gaan halen want ze worden bediend door extra personeel dat we hebben ingezet. Uiteraard kon men het vak even verlaten om naar het toilet te gaan maar dan moest het mondmasker wel op. We hebben ook de temperatuur van de bezoekers gemeten toen ze aankwamen. Het vergt heel wat organisatie maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om een coronaproof event te organiseren waar dansen mogelijk was, al was het niet hetzelfde zoals vroeger. Als organisator probeer je te doen wat er nog kan en mag, zelfs al brengt dat extra kosten met zich mee. We hadden ook een draaiboek voorzien dat volledig in overeenstemming was met de regels van het gemeentebestuur en de politie. Het was veilig en de bezoekers hebben ervan genoten. En de buurtbewoners kunnen echt gerust zijn: ons event was coronaproof.”