Corona zorgt voor stijging van 116% op fietssnelweg F8 in Herent EDLL

19 mei 2020

17u30 0 Herent Het coronavirus heeft voor een verdubbeling gezorgd van het aantal fietsers op de fietssnelwegen in Vlaams-Brabant. Met 12.880 fietsbewegingen kent de fietssnelweg F8 in Herent zelfs een ongeziene stijging van 116%.

Sinds de coronamaatregelen zijn er opvallend meer fietsers op de Vlaams-Brabantse fietssnelwegen. De ochtend- en avondspitsen verdwenen en maakten plaats voor een piek in de vroege namiddag. “De voorbije weken registreerden we op sommige telpunten bijna een verdubbeling van het aantal fietsers”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. Ook de fietsbewegingen op de fietssnelweg F8 in Herent, die loopt tussen Leuven en Mechelen, werden gemeten. Met 75,29% meer fietsers dan dezelfde periode vorig jaar staat de fietssnelweg in Herent in de top 3 van grootste stijgingen in Vlaams-Brabant tijdens de lockdown. Ook op de F3-telpunten in Wilsele (+56,71%) en Erps-Kwerps (+27,26%) waren er opvallende stijgingen.

De stijging van het aantal fietsers bleef ook merkbaar na 4 mei, de start van de versoepelingen in ons land. Vorige week werden er de meeste fietsbewegingen geteld op de fietssnelweg F8 Leuven-Mechelen. Met 12.880 fietsbewegingen was dit een stijging van 116% ten opzichte van vorig jaar. Meer dan het dubbele dus.

Begin van een nieuw normaal?

“In Vlaams-Brabant heeft de fietser duidelijk gebruik gemaakt van de ‘lockdown’ om heel wat fietsroutes te verkennen”, besluit gedeputeerde Tom Dehaene. “Wij hopen dat de fietsers deze routes ook na de coronatijden blijven gebruiken, bijvoorbeeld om naar het werk of school te fietsen.”