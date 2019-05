Chris Steenwegen (Groen) verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger EDLL

27 mei 2019

09u00 0

Chris Steenwegen uit Herent is verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen. Hij stond als tweede op de lijst voor Vlaams-Brabant en haalde 5654 stemmen. In Vlaams-Brabant heeft Groen drie zetels in het Vlaams parlement en met zijn score haalt Chris Steenwegen de tweede zetel binnen. Het is voor Chris Steenwegen de eerste keer als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Ook in Herent is N-VA de grootste partij met 27,8%, gevolgd door Groen met 18,8%, Open Vld haalt 18,9%, CD&V 13,8%, Vlaams Belang 9,9%, sp.a 9,1% en PVDA 4,7%.