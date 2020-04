Campenaerts achterna: wielertoerist Sander Bulens rijdt 101 keer de Sigarenberg op Mike De Beck WDw

26 april 2020

16u33 0 Wielrennen Heel wat sporters wagen zich in deze coronatijden aan extreme doelen. Zo ook Sander Bulens (28). Het lid van wielerclub De Remorqueskes raakte geïnspireerd door Victor Campenaerts en beklom gisteren de Sigarenberg in Winksele liefst 101 keer. “En nu tijd voor een Duvel en frietjes”, klonk het bij de waaghals.

De Sigarenberg hoeft geen introductie voor Victor Campenaerts. Vorig jaar al kwam de tijdrijder op de proppen met een heuse Sigarenbergchallenge. Oftewel 100 keer de helling van zo’n 800 meter aan een gemiddeld stijgingspercentage van vijf procent op knallen. “Dat kan ik ook”, dacht Sander Bulens bij zichzelf waarop hij er nog een schepje bovenop deed en voor 101 beklimmingen ging. Uiteindelijk goed voor 210 kilometer, 3.967 hoogtemeters en een gemiddelde van 27,8 kilometer per uur. Missie geslaagd.

Extra stop

“Het begin was het moeilijkste”, doet Sander Bulens, die om 7.40 uur aan zijn tocht begon, uit de doeken. “Het was die eerste uren nog koud en je begint te tellen: 1, 2, 3, ... . Dan is 101 nog ver weg.” Toch slaagde hij in zijn opzet, ook al verliep het niet helemaal volgens plan. “Ik had gedacht aan drie stops om te bevoorraden. Na ronde 35 en 60 zat ik nog op schema, maar ik heb een extra stop moeten inlassen.”

Na 7 uur en 34 minuten in het zadel klikte Bulens, die zo’n twee jaar koerst en daarvoor altijd heeft gevolleybald, uit zijn pedalen. “Ik ben trots dat het in eerste instantie is gelukt. Dit jaar had ik nog maar één keer een rit met meer dan 1.000 hoogtemeters achter de rug. Dus het was bang afwachten hoe de benen hierop zouden reageren.”

Ik maak me geen illusies en denk dat Campenaerts zijn troon snel weer zal opeisen Sander Bulens

Goed, zo bleek achteraf. “Ik kijk nu uit naar een Duvel en een pakje friet. Op fietsgebied hoop ik vooral dat we met onze wielerclub De Remorqueskes weer snel samen kunnen rijden. Dan kunnen we toewerken naar de Gran Fondo’s”, vertelde Sander die nog een boodschap had voor Victor Campenaerts. “Ik maak me geen illusies en denk dat Campenaerts zijn troon snel weer zal opeisen. Maar zolang dat niet gebeurt, blijf ik genieten van de prestatie. Koning van de Sigarenberg!”

