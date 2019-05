Buurt zit met vragen over cannabisplantage in Herent: “Nooit iets verdachts gezien” ADPW

21 mei 2019

18u33 0 Herent Op de Nieuwe Mechelsesteenweg in Herent is maandagavond een cannabisplantage ontdekt. De politie trof in een villa naast een hand carwash een plantage aan. Hoe groot de kwekerij effectief was, is vooralsnog onduidelijk. Het parket communiceerde nog niet over de zaak.

De villa waar de cannabisplantage ontdekt werd, ligt een beetje afgelegen, net naast de afrit van de E314 in Herent. Een poort en een lange oprit leiden uiteindelijk naar de ingang van de villa. Met maar een vijftal woningen in de buurt, is er nauwelijks sociale controle. De cannabiskwekers hadden een droomlocatie uitgekozen voor hun illegale praktijken.

Villa doorzocht

Toch was hun rijk maandagavond uit. De politie van lokale politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) kwam omstreeks 18.30 uur ter plaatse. Dat gebeurde samen met de Leuvense brandweer en het gerechtelijk labo. Zij bleven enkele uren ter plaatse om de villa te doorzoeken. Het pand werd aan een grondige inspectie onderworpen, maar het is vooralsnog niet duidelijk hoe groot de omvang van de cannabisplantage daadwerkelijk is. Ook over mogelijke verdachten is er nog niets geweten. Mogelijk zouden zij betrokken zijn bij nog andere cannabisplantages in de buurt. De zaak is in handen van het Leuvense parket, maar zij communiceerden vooralsnog niet over de kwestie.

Voor een buur is dit een donderslag bij heldere hemel. “Ik heb eerlijk gezegd nooit iets verdacht gezien aan die villa. Er was sowieso wel weinig beweging, maar toch schrik ik ervan als ik het hoor. Ik had er geen idee van dat in dat huis zo'n praktijken aan de gang waren. Als je er even bij stilstaat, is het dan weer niet zo verwonderlijk. Het huis ligt afgelegen en die mensen konden dus ongestoord hun gang gaan. Ook die autosnelweg kwam hen wellicht goed van pas”, zo vertelt één van de buren.

Er was sowieso weinig beweging in de villa. De woning ligt erg afgelegen, die mensen konden dus ongestoord hun gang gaan Buurtbewoner

Een indringende geur viel de buren alleszins niet op. “Je zou toch verwachten dat je cannabis zou ruiken? Zeker als het om een aardige hoeveelheid planten gaat. Maar ik heb er nooit iets van gemerkt. Dat toont wellicht aan dat het om professionals gaat, die maar al te goed wisten waar ze mee bezig zijn geweest. Maar ik kan enkel maar toejuichen dat de politie de plantage heeft kunnen ontdekken. Hiervoor is geen plaats in Herent”, zo klinkt het nog.