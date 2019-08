Briljanten huwelijk voor Andre en Celine EDLL

13 augustus 2019

11u30 0 Herent Pardon Andre (87) en Holsbeek Celine (82) vierden onlangs hun briljanten huwelijk en werden door familie en vrienden in de bloemetjes gezet.

Andre en Celine leerden elkaar kennen in 1954 op het carnavalbal. Celine was toen 17 jaar en Andre 22 jaar. In datzelfde jaar hebben ze elkaar het ja-woord gegeven. Celine werkte tot aan haar pensioen in 1987 als arbeidster bij Philips in Leuven. Andre heeft jarenlang gewerkt als schilder en nadien is hij aan de slag gegaan als staatsbediende, tot aan zijn pensioen in 1992. Andre was meer dan 50 jaar actief in het verenigingsleven. Het koppel uit Herent kreeg samen drie kinderen en drie kleinkinderen.