Brand bij Cargill in Herent

01 mei 2020

11u43 0 Herent Bij Cargill in Herent is deze ochtend een brand uitgebroken. Rond half 7 kreeg de Leuvense brandweer de oproep binnen voor een transformator van een hoogspanningscabine die vuur had gevat.

De brand is beperkt gebleven tot het apart gebouw waar de transformator stond. “Omwille van de brand bij de transformator is er olie beginnen uitlopen”, klinkt het bij de brandweer van Leuven. “Daar zit ongeveer 50 a 60 liter in en er was al 20 liter uitgelopen. De brand zelf is geblust rond 8 uur deze ochtend en men is momenteel nog bezig met het opkuisen van de uitgelopen olie. Een milieuambtenaar van Herent is ter plaatse om polshoogte te nemen.” Er vielen geen gewonden.