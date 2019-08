Bpost plaatst rode brievenbus terug op Winksele dorpsplein EDLL/KAR

21 augustus 2019

18u33 0

Burgemeester Astrid Pollers laat weten dat de rode brievenbus van Bpost aan het dorpsplein in Winksele terug werd geplaatst. De brievenbus werd een tijdje weggehaald. Het voorbije jaar daalde het volume aan brieven met zo'n 20% en dat heeft gevolgen voor de vele rode brievenbussen in gemeenten en steden. In januari haalde Bpost al een zevental rode brievenbussen weg op het grondgebied van Herent. De inwoners kunnen voortaan dus wel terug terecht aan de rode brievenbus op het dorpsplein in Winksele voor hun brievenwisseling.