Boortmalt verzekert toekomst Cargill-mouterij in Herent na overname EDLL/BMK

07 november 2019

11u37 0 Herent De Vlaamse vennootschap Boortmalt heeft alle mouterij-activiteiten van het Franse Cargill overgenomen, inclusief de mouterij in Herent, zowat de laatste in onze regio. Door de overname is Boortmalt voortaan de grootste mouterij-producent ter wereld. Alle graan- en mouttransport verloopt nu via de Antwerpse haven. Betekent dat het einde van de mouterij in Herent?

De Vlaamse familie Thirionet richtte in 1927 het bedrijf op in Boortmeerbeek, vandaar de naam Boortmalt. Maar intussen zijn al haar mouterij-activiteiten verplaatst naar de haven van Antwerpen. Vorig jaar bouwde het bedrijf nog de grootste nieuwe mouterij-fabriek van Europa, midden in de Antwerpse haven. Door de overname krijgt Boortmalt er maar liefst 16 Cargill-mouterijen bij in negen landen, met bijna 600 werknemers en een totale productiecapaciteit van 1,7 miljoen ton. De Vlaamse vennootschap wordt wereldleider in de productie van mout.

Ook de oorspronkelijke Cargill-mouterij in Herent werd overgenomen. De mouterij is zowat de laatste in onze regio. Er werd gevreesd voor ontslagen en mogelijks het einde van de mouterij-activiteiten in onze regio, maar Boortmalt garandeert de toekomst van de mouterij. “We hebben een duidelijke kijk op de markt in België en de capaciteit van de mouterij in Herent is nodig. We willen de capaciteit van de mouterij maximaliseren omdat het zo relevant is voor de kwaliteit en de locatie. De mouterij in Herent ligt vlakbij onze grootste brouwerij partner in Leuven. Voor de klanten in België zal de mouterij in Herent dus de focus-fabriek worden en de mouterij in Antwerpen richt zich op export”, verklaart Mariusz Necki, managing director van Boortmalt.

Geen ontslagen

Boortmalt bevestigt ook dat alle werknemers van Cargill in Herent mee in het nieuwe verhaal stappen. “De mouterij zal dus zeker niet sluiten en niemand wordt ontslagen. Het hele team gaat door met het verhaal. Voor de mouterij in Herent zijn we zelfs nog een aantal nieuwe werknemers aan het rekruteren”, aldus Mariusz Necki.