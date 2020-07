Boer komt langs met bom uit Tweede Wereldoorlog: gemeentehuis ontruimd Joris Smets

16 juli 2020

17u51 79 Herent Een boer uit Herent vond donderdagmiddag een onbekend voorwerp op zijn veld en bracht het naar het gemeentehuis. Daar bleek het om een bom uit de Tweede Wereldoorlog te gaan. Het gemeentehuis werd meteen ontruimd, en de politie en DOVO gingen ter plaatse.

De boer uit Herent vond de bom donderdagnamiddag tijdens het ploegen op zijn veld. “Hij heeft die bom dan naar het gemeentehuis gebracht”, vertelt burgemeester Astrid Pollers. “Aanmelden gebeurt in tijden van corona nog steeds aan de buitenkant van het gebouw. Er was geen acuut gevaar, maar uit veiligheid is het gemeentehuis toch ontruimd. De politie is momenteel ter plaatse en neemt alle veiligheidsmaatregelen. DOVO komt ook spoedig ter plaatse.