Bijna 10 procent rijdt te snel KAR

12 juli 2019

16u45 0

De politiezone Herko (Herent-Kortenberg) heeft donderdag snelheidscontroles uitgevoerd in de Potestraat, Haachtstraat, Bertemsebaan en Grote Molenweg in Herent. Bijna tien procent van de 650 gecontroleerde bestuurders werd geflitst. In de Bertemsebaan werden de meeste laagvliegers genoteerd. Daar reden 28 van de 170, ofwel zestien procent, te snel.