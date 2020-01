Bibliotheekraad plaatst drie nieuwe boekentillen in Herent EDLL

21 januari 2020

12u15 0 Herent Voortaan vind je in de gemeente Herent drie nieuwe boekentillen. De ruilkastjes werden geplaatst in de sporthal Ivo Van Damme, in het lokaal dienstencentrum d’Ontmoeting en in de Spar in Winksele. Op die manier krijgen boeken een tweede leven.

Op initiatief van de bibliotheekraad van Herent zijn er in de gemeente drie nieuwe boekentillen geplaatst. Dat is een ruilkastje waar buurtbewoners boeken kunnen uitnemen, nadien terugplaatsen of er een ander boek voor in de plaats zetten. “Op die manier krijgen boeken een tweede leven en ontstaat er een nieuwe ontmoetingsplek”, klinkt het bij de gemeente. Elke boekentil heeft overigens ook een meter of peter die instaat voor het onderhoud en die toezicht houdt op het aanbod in de boekentil. De nieuwe boekentillen werden geplaatst in de sporthal Ivo Van Damme in Veltem, in het lokaal dienstencentrum d’Ontmoeting in Herent en in de Spar in Winksele. Komende zaterdag worden de boekentillen nog officieel ingehuldigd.