Bestuurder betrapt met glas teveel op ADPW

26 juni 2019

De Leuvense politie betrapte dinsdagavond een bestuurder met een glas teveel op. De man kroop in Wilsele achter het stuur van zijn wagen terwijl een voorbijganger opmerkte dat hij duidelijk te veel gedronken had. De politie werd verwittigd en die ging naar de man op zoek. Hij kon op de Wijgmaalsesteenweg in Herent aangetroffen worden toen hij zich parkeerde. Een ademtest wees al snel uit dat de 45-jarige man uit de buurt niet meer in staat was om nog te rijden en zijn rijbewijs werd ingetrokken.