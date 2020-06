Bar Deco opent in Veltem-Beisem: “Combinatie van een hippe eet- en koffiebar met een verpakkingsvrije winkel” Joris Smets

28 juni 2020

11u20 0 Herent Wie zin heeft in een warme koffie ‘s morgens en allerlei kleine gerechten en zoetigheden, of gewoon in bulk lokale producten wil kopen is er goed nieuws. Aan het Dorpsplein in Veltem-Beisem vind je sinds kort een hippe eet- en koffiebar en verpakkingsvrije winkel waar je terecht kan voor een waaier aan lokale producten en gerechten. Bar Deco wordt uitgebaat door de vrolijke Nele Vicca (44) en zij ziet de inwoners van Herent graag komen: “Er was nood aan iets meer kleinschalig in de gemeente waar je rustig iets kan eten of drinken”, zegt ze.

Zaterdagnamiddag zat het terras van Bar Deco al gezellig vol met onder andere een gezin met kinderen die zich verlekkerden aan een ijsje van de pas geopende bar. Bar deco combineert een eet- en koffiebar met een winkelconcept met verpakkingsvrije context. “Het was druk en we krijgen al veel goede reactie”, zegt een opgeluchte Nele. “We zouden normaal zijn geopend in mei, maar door het coronavirus heeft dat vertraging opgelopen. Het was onze eerste week en de zaken lopen goed. We hebben een vast weekmenu met gerechten en er is voor ieder wat wils met onder andere glutenvrije taart, pannenkoeken, verse ijsjes of een gewone spaghetti bolognaise. Je kan ook zelf je doosje meenemen en in bulk allerlei pasta's, granen, noten en pitten komen kopen. Op die manier spaar je afval en is het goedkoper.”

Verder vind je in de winkel van Bar Deco biologische groenten, fair trade goederen en lokale handelsproducten. Ook lokale ambachtslui verkopen er hun waren. Denk aan onder andere zeep, kaartjes, juwelen en keramiek.

De openingsuren variëren nog wat en vind je op de Facebookpagina van Bar Deco.