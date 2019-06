Bamboekunstenaar uit Herent als enige naar wereldkampioenschap messen- en bijlwerpen EDLL

05 juni 2019

15u51 0 Herent Georges Cuvillier (57) uit Herent is bamboekunstenaar en sinds anderhalf jaar bezig met de sporten messen- en bijlwerpen. In Augustus vertrekt hij als enige Belg naar het wereldkampioenschap in het Verenigd Koninkrijk.

Georges deed al meerdere internationale wedstrijden mee en vorig weekend behaalde hij voor het eerst een derde plaats op de open Franse kampioenschappen in Bretagne. “Ik ben helemaal gefascineerd door de sporten messen- en bijlwerpen. Vroeger op de scouts gooiden we ook al veel met messen en ik vond dat toen al geweldig. Het is echt een plezier om te werpen en die passie is alleen maar blijven groeien”, aldus Georges.

Op het wereldkampioenschap in het Verenigd Koninkrijk zullen ongeveer 300 werpers meedoen, waarvan Georges voorlopig de enige Belg is. “In België heb je niet zo van die georganiseerde wedstrijden door clubs. Ik moet er altijd voor naar het buitenland. Het zijn vooral Russen, Amerikanen en Canadezen die met de sporten bezig zijn. Ik ben dus de enige Belg die van 9 tot 11 augustus naar het wereldkampioenschap trekt en dat voelt toch als een ware ontdekking”, klinkt het bij de messenwerper. Hij zal meedoen in alle disciplines. Het persoonlijke record van onze Belgische messenwerper Georges is 18 meter.

Volgens Georges mag de sport wel meer gewaardeerd worden. “Messen hebben zo een slechte reputatie, dat is echt een probleem. Terwijl de messen bot zijn. Je kan er nog geen stuk kaas mee snijden want ze zijn speciaal ontworpen om te werpen. Maar wereldwijd begint er toch meer en meer aandacht te groeien”, zegt Georges. Hij is alleszins enorm enthousiast om richting het Verenigd Koninkrijk te trekken en als enige Belg zijn mannetje te staan.