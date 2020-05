Asfalteringswerken tussen Omleiding en Keergat EDLL

26 mei 2020

Op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni voert aannemer Besix Infra asfalteringswerken uit in Herent. Meer bepaald aan het deel van de Mechelsesteenweg tussen de omleiding (N26) en het Keergat. De asfalteringswerken kaderen in het project ‘rotonde Noord’ en worden uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Gedurende de twee dagen dat de werken plaatsvinden, is er op dat stuk van de Mechelsesteenweg geen verkeer mogelijk. Ook plaatselijk verkeer is dan niet toegelaten. De nodige signalisatie wordt deze week geplaatst.