Asfalteringswerken op Brusselsesteenweg in Herent tussen 3 en 7 augustus JSL

28 juli 2020

Agentschap Wegen en Verkeer voert tussen maandag 3 en vrijdag 7 augustus 2020 asfalteringswerken uit op de Brusselsesteenweg (N2) in Herent. De aansluitingen ter hoogte van Graafschapslaan en de Bertemsebaan krijgen een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de werken is de toegang van en naar de Graafschapslaan en de Bertemsebaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers zullen wel steeds voorbij de werfzone kunnen fietsen of wandelen.

Er is een omleiding voorzien via de E314 en de E40.