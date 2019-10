Allereerste doorbraakrapport blikt terug op drie jaar Tweeperenboom EDLL

04 oktober 2019

17u51 0 Herent Tweeperenboom in Herent is een jong coöperatief bedrijf met doorbraakarchitecten die organisaties en mensen begeleiden om te groeien in de steeds sneller veranderde wereld. Omdat Tweeperenboom drie jaar bestaat en de eerste drie werkjaren dus achter de rug zijn, presenteren ze hun allereerste doorbraakrapport.

“In ons eerste doorbraakrapport blikken we terug op realisaties en samenwerkingen”, schrijft algemeen directeur Nele Smets. In het rapport wordt er ingezoomd op een aantal projecten, zoals het Leuvens Lazarusproject waarin lokale partners samenwerken om schadelijk alcoholgebruik te reduceren of de uitwerking van een nieuwe strategie voor Oxfam Wereldwinkels. Zowel klanten, partners en de samenleving komen aan het woord. “Het rapport is niet alleen een terugblik op de afgelopen drie jaar van Tweeperenboom, maar kan ook als handleiding dienen voor alle coöperaties die werken aan verbinding en samenwerking”, aldus Nele Smets. Tweeperenboom verhuurt nu ook vergaderruimtes in Winksele. Je kan er terecht voor trainingen of strategische meetings. Meer informatie over het rapport kan je lezen op www.tweeperenboom.be