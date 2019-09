Agressieve vader geïnterneerd KAR

12 september 2019

15u27 0 Herent Een vader uit Herent is door de Leuvense rechtbank geïnterneerd na zware slagen aan zijn partner en twee kinderen.

A.N. ging op 23 juli 2017 volledig door het lint. Zijn vrouw kreeg een slag op het oog en de kinderen werden in de maag geslagen. De agenten stelden de verwondingen ter plaatse vast. Tijdens het onderzoek werd een gerechtsdeskundige aangesteld om de geestestoestand van de beklaagde te onderzoeken. Die kwam in zijn verslag van 20 maart 2019 tot de conclusie dat Abdallah N. lijdt aan een psychotische stoornis met een verlaagde frustratietolerantie. Dat was niet alleen het geval tijdens de feiten. Volgens de deskundige bestaat het gevaar op herhaling. De vader zelf vroeg de vrijspraak, maar daar ging de rechter niet op in.