Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt: "Rijstrook en deel van de oprit E314 Herent blijven voorlopig afgesloten"

15 januari 2020

10u55 5 Herent Op de E314 bij Herent is er een grote wegverzakking. Daardoor verliep de avondspits gisteren zeer moeizaam voor het verkeer dat van Brussel naar Limburg moest. Het verkeer moet er over één rijstrook. Dat is momenteel nog steeds het geval. Ook een deel van de oprit E314 Herent is nog steeds afgesloten. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zal de rijstrook nog een paar dagen dicht zijn.

Wie naar Limburg wil via de E314 moet ter hoogte van Herent over één rijstrook rijden. Daar vinden momenteel herstellingswerken plaats na een grote wegverzakking. In de weefstrook, die dienst doet als oprit, is er sprake van een zinkgat. Dat is de holte die overblijft na het instorten van de ondergrond. Daardoor is er een rijstrook en een deel van de weefstrook oprit E314 Herent sinds maandagavond afgesloten en dat blijft voorlopig het geval.

Beschadigde watercollector ontdekt

Wegen en Verkeer stuurde dinsdagavond in volle avondspits een aannemer naar de oprit van Herent om de eerste schade op te meten. De aannemer heeft het zinkgat open gegraven om te kunnen starten aan de herstelling. Tijdens de opgraving, aan de kant van de weefstrook, werd er aanzienlijke schade aan een watercollector van Aquafin vastgesteld. Mogelijk is door het wegsijpelen van water de ondergrond rond de collector verder uitgespoeld en ontstond er een verzakking. Het Agentschap Wegen en Verkeer bespreekt vandaag de aanpak van de herstellingswerken met de aannemer. Die start vandaag nog met de tijdelijke herstelling om de ondergrond voor de weefstrook opnieuw te stabiliseren.

Het zinkgat op de weefstrook zorgt voor een vertraagde invoeging van bestuurders vanuit Herent en Leuven. De bestuurders die invoegen vanuit Herent en Leuven worden geleid naar het eerste rijvak op de E314.

Opnieuw verkeershinder verwacht

Hoelang de herstellingswerken exact gaan duren, is momenteel nog onduidelijk. Agentschap Wegen en Verkeer liet wel al weten dat de problemen naar alle waarschijnlijkheid nog een paar dagen kunnen aanhouden.

Daardoor wordt er ook vanavond een stevige avondspits verwacht in de richting van Lummen. Gisteren reikte de file tot op de E40. Op een bepaald moment moest het verkeer meer dan een uur aanschuiven.