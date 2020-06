Aangiftes bij politiezone HerKo weer mogelijk op afspraak JSL

30 juni 2020

Vanaf woensdag 1 juli zijn het onthaal van politiehuis Herent en Kortenberg weer open volgens de normale openingsuren. Als u een aangifte wil doen aan het onthaal, neem dan tijdens de kantooruren eerst contact op met de politiezone om een afspraak vast te leggen. Een afspraak maken kan via het nummer 016 85 34 00 of via mail pz.herko@police.belgium.eu.

Voor de aangifte van bepaalde feiten kunt u ook terecht op www.policeonweb.be en voor dringende hulp bel je nog steeds naar 101.