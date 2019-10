31 duurzame en compacte woningen met elk een privétuin: dit wordt de nieuwe woonwijk ‘Veltem Village’ EDLL

17 oktober 2019

07u00 0 Herent In Veltem-Beisem zijn de eerste werken gestart aan de nieuwe woonwijk ‘Veltem Village’, aan het kruispunt van de Overstraat en de Haachtstraat. In totaal komen er zo’n 31 duurzame en compacte woningen met elk een privétuin. Eind 2020 zouden de werken afgerond moeten zijn en kunnen de eerste ‘Veltem Village’-bewoners hun intrek nemen.

Sinds enkele jaren is er sprake van een nieuwe dorpswijk in het centrum van Veltem-Beisem, tegenover het ING-kantoor in de Overstraat. Al die tijd bleef het terrein onaangeroerd en lag het er braak bij. Dit omdat de vorige grondeigenaars de vereiste vergunningen niet konden finaliseren. Maar nu heeft de Haachtse projectontwikkelaar Abric de gronden overgenomen. “Steeds meer gezinnen willen zich vestigen op de as tussen Brussel en Leuven. Met de bouw van de nieuwe woonwijk bieden we een antwoord op die toenemende vraag”, aldus Ann Peeters, algemeen directeur Abric.

Centrale ligging

“We kiezen ervoor om te bouwen op een terrein dat sowieso bestemd was voor woningbouw. Zo worden er geen nieuwe verkavelingen buiten het centrum ontwikkeld en blijft het landelijke karakter van Veltem-Beisem behouden”, aldus Ann. Het nieuwbouwproject wil voornamelijk jonge gezinnen aantrekken. “Ouders die tewerkgesteld zijn in Brussel of Leuven, maar toch in de groene rand willen wonen, vinden hier hun gading. De ligging is centraal, net buiten het stadscentrum, maar toch dicht aan allerlei faciliteiten zoals een apotheek, sportzaal, bakker en scholen", aldus de projectontwikkelaar.

Bijna Energie neutraal

De 31 nieuwbouwwoningen, zowel halfopen als gesloten bebouwingen met een oppervlakte tussen de 130 en 150m², worden allemaal BEN- Bijna Energie Neutraal - gebouwd. Met behulp van waterpompen worden de woningen verwarmd waardoor er weinig uitstoot is van CO². Alle woningen worden ook voorzien van zonnepanelen. De nieuwe woningen zijn te koop vanaf 325.000 euro.

46 nieuwe parkeerplaatsen

Aan de straatkant van de nieuwe site komen er eveneens 31 parkeerplaatsen voor bewoners en 15 voor bezoekers.

De voorbereidende werken van de nieuwe woonwijk zijn inmiddels van start gegaan en binnen enkele weken start de projectontwikkelaar met de grondwerken. Als alles volgens planning verloopt, zullen de eerste bewoners eind 2020 hun intrek kunnen nemen. Wie interesse heeft in een van de 31 woningen vindt meer informatie op www.abric.be. Aanstaande zondag is er in de kantoren van Abric een opendeurdag waar geïnteresseerden kunnen kennis maken met een modelwoning.