19-jarig meisje zwaargewond na frontale klap tegen vrachtwagen Kim Aerts

06 juni 2020

13u07 7 Herent Een 19-jarig meisje uit Leuven is vannacht zwaargewond afgevoerd nadat ze met haar wagen frontaal op een vrachtwagen botste op de Wijgmaalsesteenweg in Herent. Het ongeluk gebeurde net voor middernacht.

“De vrachtwagen kwam vanuit Wijgmaal, terwijl de personenwagen van de Mechelsesteenweg (N26) kwam. De precieze omstandigheden van het ongeluk worden nog onderzocht, maar vermoedelijk ligt overdreven snelheid van de bestuurster aan de basis van het ongeval. De impact was enorm”, zegt commissaris Johan Van Humbeeck van de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg). “Het meisje van bijna 20 jaar is zwaargewond afgevoerd naar Gasthuisberg. De Wijgmaalsesteenweg was ongeveer twee uur afgesloten voor alle verkeer. De voertuigen werden getakeld. De verkeershinder was eerder beperkt”, besluit Van Humbeeck. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.