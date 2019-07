10 bestuurders met glas te veel op KAR

10 juli 2019

18u16 0 Herent De politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) heeft afgelopen weekend 10 bestuurders betrapt met een glas te veel op. In totaal werden 151 voertuigen uit het verkeer gehaald tijdens controles op verschillende locaties.

Het rijbewijs van een 25-jarige man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Vijf bestuurders dienden hun rijbewijs voor een periode van zes uur in te leveren en vier bestuurders voor een periode van drie uur. Het voertuig van één van deze bestuurders, een veertiger, bleek bovendien niet verzekerd en niet ingeschreven. De auto werd daarom in beslag genomen. Daarnaast werden nog zeven processen-verbaal opgesteld, waarvan drie wegens een vervallen keuringsbewijs. De andere inbreuken betroffen het niet naleven van de voorwaarden gekoppeld aan een voorlopig rijbewijs, het niet bij hebben van het rijbewijs of geen geldig verzekeringsattest aan boord van het voertuig hebben. Er bromfietser die probeerde te vluchten van de controle kreeg ook een pv mee naar huis.