‘The Empty Shop’ strijkt opnieuw neer in Herent EDLL

07 december 2019

16u45 0 Herent Curieus herent en HuisvandeMens Leuven slaan de handen in elkaar en organiseren samen ‘The Empty Shop’. Een pop-up store met tweedehandskledij en accessoires in het kader van de Warmste week. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen TEJO vzw en Oostrem vzw. Onder meer Wim De Vilder, Luka van Hooverphonic en Adriaan Van Den Hoof deden een gift uit hun kleerkast.

Dit weekend is ‘The Empty Shop’ voor de twee keer in Herent neergestreken. De ‘Empty Shop’ is een pop-upwinkel met lege kasten en kale paspoppen. “We starten met een lege winkel en vullen die elke dag aan met kledinggiften uit de buurt. Zo wordt het van een lege winkel een mooie kledingboetiek”, zegt Dietlinde Oppalfens van Curieus Herent. “Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen duurzame kleding kan kopen en verminderen we de afvalberg”, aldus Dietlinde.

De opbrengst van de verkochte kledij wordt integraal geschonken aan de goede doelen TEJO vzw en Oostrem vzw. TEJO vzw biedt in heel Vlaanderen therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. De hulpverlening in het TEJO-huis is laagdrempelig, anoniem en gratis. Sinds dit jaar is er ook een TEJO-huis in Leuven. Oostrem vzw begeleidt dan weer volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige handicap. “We zijn blij dat we op deze manier opnieuw een steentje kunnen bijdragen aan de uitstekende en belangrijke werking van deze welzijnsorganisaties”, zegt Karlien Lorent van HuisvandeMens Leuven. Vorig jaar zamelde de organisatie van ‘The Empty Shop’ zo’n 2000 euro in en dat bedrag hopen ze dit jaar opnieuw op te halen.

Wie wil kan enkele unieke stukken van BV’s op de kop tikken. Onder meer Wim De Vilder, Luka van Hooverphonic en Adriaan Van Den Hoof deden een gift uit hun kleerkast. De ‘Empty Shop’ is nog het hele weekend open tot 18 uur in Zaal Floreal in Herent.