“Kasseistroken in Parijs-Roubaix zijn luxe boulevards in vergelijking met wat de wegbeheerder ons hier voorschotelt” Man kaart erbarmelijke toestand van straat in Herent aan Joris Smets

16 juni 2020

18u32 0 Herent Jozef Feyaerts (57) is een van de vele fietsers die de slechte toestand van de Blakstraat in Herent beu is. De straat is al jaren aan vernieuwing toe, maar het dossier zit al meer dan acht jaar vast bij de gemeente. Sinds kort is er omleiding voorzien aan een van de omliggende straten waardoor veel fietsers verplicht de Blakstraat moeten volgen, met alle gevolgen van dien. “Vorige week is er nog een kindje over de kop gegaan door een van de vele putten in de weg”, zegt Jozef. De gemeente bevestigt dat de straat in heel slechte staat is en het dossier al jaren aansleept.

“De kasseistroken in Parijs-Roubaix zijn luxe boulevards in vergelijking met wat de wegbeheerder ons hier voorschotelt.” Een straffe uitspraak over de Blakstraat in Herent uit de mail van Jozef Feyaerts (57) naar het gemeentebestuur. Wij gingen eens kijken met de man zelf wat hier van aan is. En ja hoor: aan de kasseistroken in Parijs-Roubaix zijn we vandaag helaas niet geraakt ter vergelijking, maar de Blakstraat ligt er inderdaad in erbarmelijke toestand bij. “De straat maakt zelfs deel uit van het fietsnetwerk Vlaams-Brabant (knooppunt 95/32)”, zegt Jozef. “Ik vind het schandalig.”

Gevaarlijk

Dat de gemeente op de hoogte is van de staat van het wegdek blijkt al bij aankomst: ‘Weg in slechte staat’, hangt er te lezen op een bordje aan de weg. “Da’s zeker correct, maar er zijn grenzen”, zegt Jozef. “Ik ben een van de vele fietsers die sinds een week of twee wordt rondgeleid via deze straat omdat er wegenwerken zijn aan het Jaagpad. In het weekend is er hier veel fietsverkeer met alle gevolgen van dien. Vorige week zag ik nog een kindje over de kop gaan. De staat van het wegdek is doorheen de loop der jaren zodanig gedegradeerd dat het voor elke weggebruiker stilaan een levensgevaarlijke situatie wordt om deze weg te gebruiken. Je rijdt hier je fiets ook constant op stuk.”

Gemeente

Het gemeentebestuur van Herent is dus op de hoogte van de staat van de Blakstraat. Al een tijdje, zo blijkt. “Dat dossier sleept al zo’n 8 tot 10 jaar aan”, zegt Maarten Forceville, schepen in Herent. “Het is een eigendomskwestie. Het is eigenlijk deels privé-eigendom en dus niet van de gemeente. De straat is absoluut in heel slechte staat en we gaan kijken wat we kunnen doen in dit dossier. We rekenen op wat ‘goodwill’ van de eigenaar. Maar hoe dan ook neemt dit soort dossiers veel tijd in beslag op allerlei vlakken.”