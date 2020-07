“Hallo, ik heb een cadeau bij”: Boer Paul (76) brengt bom uit Tweede Wereldoorlog naar het gemeentehuis

Herent

Het klinkt als het begin van een slechte mop, maar het was even doodserieus aan het gemeentehuis in Herent gisteren. Boer Paul Kestens (76) vond tijdens het ploegen op zijn veld een mortier uit de Tweede Wereldoorlog en bracht die prompt naar het gemeentehuis . De politie ontruimde de omgeving, bussen werden omgeleid, DOVO kwam ter plaatse en er cirkelde even een politiehelikopter rond. En Paul? Die vond de heisa overdreven: “Het is al de vierde bom die ik naar het gemeentehuis breng”, zegt hij. De politie besliste de man niet te beboeten. “Hij besefte het gevaar niet en was ook helemaal niet van kwade wil”, aldus de politie.