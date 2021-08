Herdenkingsplek van verongelukte Ilario wordt al wekenlang vernield: “Ze willen ons bewust raken”

Pelt/HouthalenAngelo Pedrosa is het meer dan beu. Al wekenlang wordt het herdenkingsplekje van zijn zoon Ilario in Pelt besmeurd en vernield. De bloemen worden weggegooid, het plaatje wordt verwijderd en onder de brug gelegd en zelfs het SAVE-bord verdwijnt. Het is niet duidelijk wie er achter de feiten zit. “Een paar jaar geleden gebeurde hetzelfde aan zijn graf”, zucht de Houthalenaar.

Op 2 oktober is het tien jaar geleden dat de toen 25-jarige Ilario in de Fabriekstraat van Overpelt tegen een brug reed en het leven liet. De jongeman reed niet te snel en was niet onder invloed, het werd nooit duidelijk wat er toen precies gebeurde. Twee maanden later kreeg hij een rouwplekje van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen. “Nog steeds gaan we er elke week naartoe om stil te staan bij het verlies”, zegt zijn vader.

Volledig scherm De beschadigingen aan het rouwplekje. © Repro Birger Vandael

De laatste weken is dat bezoek extra moeilijk. Vandalen vernielen immers voortdurend het plekje. “Op 30 juli gebeurde dat voor het eerst. Men had de bloembak zelfs omgegooid en bloemen achter de struiken geworpen. Ik heb altijd alles netjes teruggezet, maar dat mocht niet baten. Een week later hing er kauwgom op het SAVE-bord, die maar moeilijk te verwijderen was, dan werd er een kaars weggegooid, een week later moesten we een bord gaan zoeken... Het stopt maar niet.”

Bord afgeschroefd

Volgens Angelo gaat het niet zomaar om vandalenstreken, maar wil men echt iemand raken. “Toen ik na een paar dagen weer in Pelt was, bleek zelfs het SAVE-bord afgeschroefd te zijn. Daarvoor moet je vier dikke schroeven verwijderen. Dat betekent dat iemand doelbewust met materialen naar daar gaat om toch maar iets te kunnen vernielen.”

Enkele jaren geleden gebeurde hetzelfde aan het graf van Ilario in Houthalen. “De tweede keer werd zelfs zijn foto gestolen. Toen was voor ons de maat vol. We hebben de urne mee naar huis genomen en weten nog steeds niet wie er destijds achter zat. Nadien was het een tijd rustig, maar nu dit weer.”

Getuigen

Inmiddels werd er al drie keer klacht ingediend bij de politie. “Ze hebben beloofd dat ze de plek in de gaten zullen houden, al begrijp ik ook wel dat er niet permanent iemand kan staan. Meestal gebeurt het in het weekend. Ik ben er zelf ook al eens gaan kijken, maar heb nog niets gezien. We hopen dat er wel andere getuigen zijn die ons kunnen helpen. Zo kan de dader hopelijk gevonden worden, en kan de rust wederkeren.”

