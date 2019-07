Zwembad in augustus dicht wegens onderhoudswerken Ben Conaerts

22 juli 2019

Slecht nieuws voor wie hoopte om in augustus wat verkoeling te zoeken in het gemeentelijke zwembad. Wegens kleine onderhoudswerken wordt het zwembad tussen 5 en 30 augustus gesloten. “Met deze werken zorgen we ervoor dat het zwembad in september weer klaar is om de clubs en de scholen te ontvangen”, klinkt het bij de vrijetijdsdienst.

In juli en in de eerste week van augustus blijft het zwembad wel geopend volgens de gewone vakantieregeling. Je kan er terecht van 12 tot 20.25 uur op woensdag, van 12 tot 17 uur op donderdag en van 12 tot 17 uur op vrijdag. Op woensdag 24 juli sluit het zwembad wel al uitzonderlijk om 17 uur.