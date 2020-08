Zwembad gaat weer open (maar enkel voor scholen en clubs) Ben Conaerts

31 augustus 2020

16u43 0 Hemiksem Het gemeentelijke zwembad van Hemiksem heropent vanaf september weer de deuren. Al worden geen nieuwe reservaties voor privéverhuur meer aangenomen.

De afgelopen maanden was het gemeentelijk zwembad gesloten door de coronacrisis. Daar komt vanaf september weer verandering in. Het gemeentebestuur wil vanaf dan opnieuw schoolzwemmen mogelijk maken. “We zorgen ervoor dat dit in de meest veilige en hygiënische omstandigheden kan doorgaan”, zegt schepen van Sport Koen Scholiers (CD&V). “Daarom is er besloten om géén nieuwe reservaties voor privéverhuur meer aan te nemen. De continuïteit van het schoolzwemmen krijgt nu voorrang. Ook bestaande clubs kunnen blijven gebruik maken van de zwembadinfrastructuur. Als alles volgens plan verloopt zal eind 2021 het nieuwe intergemeentelijke zwembad op grondgebied Aartselaar plechtig ingezwommen worden.”