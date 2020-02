Zanger Jay Thompson brengt voor het eerst in acht jaar nieuw werk uit Ben Conaerts

14 februari 2020

12u51 0 Hemiksem Zanger Jay Thompson (49) heeft met ‘Moet het zo zijn?’ een nieuwe EP klaar. De plaat, zijn eerste in acht jaar, telt vier Nederlandstalige nummers en wordt op zondag 16 februari voorgesteld in café Het Welzijn.

Jay Thompson is geen onbekende in de Rupelstreek. De popzanger staat al zo’n dertig jaar op de podia en was onder meer te zien in ‘De Soundmixshow’ en ‘Can You Duet?’ Maar zijn laatste cd dateert al van acht jaar geleden en de vraag naar nieuw werk bleef groot. Daarom brengt de Hemiksemnaar nu een EP uit met vier nieuwe nummers. Verrassend: Thompson zingt daarop in het Nederlands. “Dat maakt me wel wat nerveus”, verklapt de zanger. “Vroeger was alles wat ik uitbracht in het Engels. Maar de afgelopen jaren heb ik op mijn optredens regelmatig Nederlandstalige songs gezongen en dat leek wel te werken.”

Zingen met echtgenote

De plaat bestaat uit drie covers en één eigen nummer. Het meest opvallende lied is de titeltrack, ‘Moet het zo zijn?’, over een koppel dat te kampen heeft met een groot leeftijdsverschil en zijn eigen relatie in vraagt stelt. Jay Thompson heeft de tekst geschreven samen met zijn echtgenote, Nelly Vander Beeken. “Het is zeker niet autobiografisch, want we schelen maar drie jaar”, lacht de zanger. “Maar Nelly heeft wel haar stempel mee gedrukt op deze plaat. Ze zingt ook mee op ‘Leun op me’ en heeft het schilderij gemaakt dat gebruikt is voor de hoes. Het was een samenwerking die zeker naar meer smaakt. Hopelijk kan deze EP de voorloper zijn van een full-cd.”

De EP wordt op zondag 16 februari om 15 uur voorgesteld in café Het Welzijn in Hemiksem. De toegang is gratis. Nadien kan je ‘Moet het zo zijn?’ beluisteren op onder meer Spotify, iTunes en YouTube.