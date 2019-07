Yves Vandeputte fietst 1.600 kilometer om overleden dochtertje te huldigen: “Als ik het moeilijk heb, zal Shana mij kracht geven” Ben Conaerts

10 juli 2019

15u11 0 Hemiksem Het is precies twintig jaar geleden dat het dochtertje van Yves Vandeputte uit Brecht op haar 4 haar overleed aan een gecompliceerde vorm van kinderreuma. Om haar te huldigen, fietst hij nu samen met zijn broer Philippe van 19 tot 27 juli van Spanje naar Antwerpen. Een tripje van 1.600 kilometer dat volledig in het teken staat van het welzijn van kinderen.

6 juni 1999 is een dag die voorgoed in het geheugen staat gegrift van Yves Vandeputte. Die dag liet zijn 4-jarige dochter Shana het leven na complicaties bij kinderreuma. Yves is nu bezig aan een boek over hoe hij de tragedie heeft ervaren. “Het boek bestrijkt de afgelopen twintig jaar”, legt hij uit. “Er zijn in die periode ook heel mooie zaken gebeurd. We hebben een zoon gekregen, Yannick (18), en hebben ook nog een dochter, Melissa (25). Maar ik was nog op zoek naar een prettige manier om het verhaal af te sluiten. Zo kreeg ik het idee om een fietstocht te ondernemen van het noorden van Spanje naar Antwerpen.”

De mensen die onderzoek voeren naar kinderreuma of de gezinnen die een ziek kind hebben, lopen ook soms met hun kop tegen de muur. Het grote verschil is dat wij maar negen dagen zullen afzien, terwijl er voor hen nog veel meer andere dagen volgen Yves Vandeputte

Aanvankelijk wilde Yves de tocht in alle stilte afleggen. Maar na verloop van tijd besloot hij het initiatief meer open te trekken. “Ik besefte dat ik het niet alleen voor mezelf moest doen. Dat ik hier ook andere mensen een gunst mee kon bewijzen. Daarom is het nu uitgegroeid tot een sponsortocht, onder de noemer ‘Cycling for the smile of a child’. Het ene deel van de opbrengst gaat naar een onderzoekslijn in het UZA die moet zorgen voor een snellere en betere diagnose bij de verschillende vormen van kinderreuma. Het andere deel is bestemd voor de vzw Villa Max uit Hemiksem, die gezinnen met een zwaar ziek kind gratis een onbezorgde week vakantie aanbiedt.”

20.000 hoogtemeters

Yves zal de fietstocht, een grillig tripje van 1.600 kilometer, samen met zijn broer Philippe tot een goed einde proberen brengen. Het duo vertrekt op vrijdag 19 juli vanuit Estartit, aan de Costa Brava, om op zaterdag 27 juli aan te komen in Hemiksem. Onderweg moeten ze met onder meer de Mont Ventoux en Alpe d’Huez bijna 20.000 hoogtemeters overbruggen. “We maken het onszelf zo moeilijk mogelijk”, glimlacht Yves. “De mensen die onderzoek voeren naar kinderreuma of de gezinnen die een ziek kind hebben, lopen ook soms met hun kop tegen de muur. Het grote verschil is dat wij maar negen dagen zullen afzien, terwijl er voor hen nog veel meer andere dagen volgen.”

Al anderhalf jaar is Yves met de hele onderneming bezig. Organiseren, trainen, sponsors zoeken, enzovoort. “Het is al heel emotioneel geweest”, blikt hij terug. “Shana heeft altijd deel uitgemaakt van ons gezin. Ze is altijd aanwezig geweest, al was het dan vooral op de achtergrond. Maar door dit project is het dekseltje opnieuw van het potje gegaan. Tezelfdertijd heeft het trainen veel tijd opgeslorpt. Ik mag dan wel een geoefend fietser zijn, zo’n mini-Tour de France van negen dagen aan één stuk is voor mij een nieuw gegeven. Maar als ik het onderweg moeilijk krijg, zal ik zeker kracht putten uit de gedachte aan Shana.”

Steun van Geert Noels

Philippe en Yves kunnen bovendien rekenen op heel wat steun, onder meer van econoom Geert Noels. Hij is ambassadeur van ‘Cycling for the smile of a child’ en zal zelf 115 kilometer meefietsen. “Vooraleer we in Hemiksem aankomen, houden we nog een tussenstop op het Ladeuzeplein in Leuven. Daar zullen vijftig mensen aanpikken om de laatste kilometers met ons mee te rijden. Rond 15 uur plannen we te arriveren aan het Depot Deluxe, onze eindhalte. Daar zal een groot slotfeest plaatsvinden met een eetfestijn en optredens van de coverband Starshifter en de dj’s van de Maareksemse Kaaremis. We gaan er ook al een cheque met de voorlopige opbrengst overhandigen aan onze goede doelen.”

De toegang tot het slotfestijn is gratis, maar wie deel wil nemen aan het eetfestijn, moet zich inschrijven. Dat kan via de website cyclingforthesmileofachild.webhero.be.

