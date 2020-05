WZC Hoghe Cluyse maakt zich op voor eerste bezoekers Ben Conaerts

15 mei 2020

17u35 0 Hemiksem Vanaf maandag 18 mei is er weer bezoek mogelijk in woonzorgcentrum Hoghe Cluyse. Al moeten er daarvoor wel stikte regels worden opgevolgd.

Per bewoner kan er vanaf 18 mei één vaste bezoeker per week met een contacttijd van maximum een halfuur komen. De bezoeker wordt in samenspraak met de bewoner via de sociale dienst bepaald en zal gecontacteerd worden. De bezoekuren zullen plaatsvinden tijdens de werkdagen om 13, 14 en 15 uur.

De bezoeker mag niet positief op corona getest zijn of ziek zijn. Hij zal ook steeds een afstand moeten houden van 1,5 meter met de bewoner en de medewerkers van het woonzorgcentrum en steeds een eigen mondmasker moeten dragen.