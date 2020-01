Worstjes grillen en sterren kijken aan het water: Hemiksem krijgt met Bar Baars nieuwe winterbar Ben Conaerts

30 januari 2020

13u54 0 Hemiksem De visvijver van visclub De Sportvrienden krijgt er de komende weken een trekpleister bij. Drie Hemiksemnaren, onder wie schepen Jenne Meyvis (Groen), gaan er vijf zondagen op rij Bar Baars openhouden: een nieuwe, gezellige, kleinschalige winterbar omgeven door de fraaie natuur. “Dit is misschien wel het mooiste plekje van Hemiksem, maar er is haast geen mens die het kent.”

De visvijver tussen de Callebeekstraat en de Heemsdaalstraat is momenteel vooral bekend bij de vissers van visclub De Sportvrienden. Maar met de komst van de gloednieuwe winterbar Bar Baars kan daar binnenkort verandering in komen. Dat is althans het opzet van initiatiefnemers Jenne Meyvis, milieuschepen voor Groen, Peter Vereycken, uitbater van café De Witte, en ondernemer Roel Apers. Zij hebben hun hart verloren aan dit stukje natuurpracht en hopen dat ook andere Hemiksemnaren de groene parel komen ontdekken.

Opkuiswerk

“Hier bevond zich vroeger één groot openbaar stort, maar met de komst van de visclub in 1964 is de transformatie ingezet. De club heeft jarenlang opkuiswerk verricht en dat is niet zonder resultaat gebleven. Vandaag vormt de visvijver misschien wel het mooiste plekje van de hele gemeente. Het enige wat jammer is, is dat het voor vele Hemiksemnaren nog zo onbekend is. Met Bar Baars hopen we dus om de vijver – en de visclub – wat meer onder de aandacht te brengen.”

Worstjes boven het vuur

De initiatiefnemers willen er een gezellige winterbar van maken, met bankjes en vuurtjes aan de oever van de vijver. Op de menukaart vind je een basisaanbod aan dranken en soep, maar ook marshmellows en worstjes om boven het vuur te grillen. Bezoekers zijn ook vrij om hun eigen picknick mee te nemen en rond het vuur op te eten. Op zondag 15 of 29 februari, afhankelijk van de weersomstandigheden, staat er een ‘nerdnight’ gepland. “Dan zetten we een podcast van Lieven Scheire op, voorzien we enkele telescopen en gaan we samen naar de sterren kijken.”

Casa Blanca

Jenne Meyvis is met Bar Baars overigens niet aan zijn proefstuk toe. Hij was vroeger ook al betrokken bij de organisatie van het festival Casa Blanca en de Casa Blanca Zomerbar. “Ik had al lang het idee om nog eens iets te willen organiseren”, legt hij uit. “De grijze, koude winterperiode kan wel wat extra animo gebruiken, vind ik. Maar we kiezen er bewust voor om Bar Baars kleinschalig te houden. Daarom doen we enkel op zondagen open en houden we het qua activiteiten heel rustig.”

Bar Baars is elke zondag open vanaf 2 februari tot 1 maart, telkens vanaf 11 uur.