Woonzorgcentrum Hoghe Cluyse past maatregelen voor bezoekers aan Ben Conaerts

30 juli 2020

13u05 0 Hemiksem Woonzorgcentrum Hoghe Cluyse verstrengt de maatregelen voor zijn bezoekers. Familiebezoek blijft nog toegelaten, zij het wel onder bepaalde omstandigheden.

Per bewoner kunnen maximaal twee vaste bezoekers voor een uur een bezoek brengen. Dat moeten wel steeds dezelfde twee bezoekers te zijn. Het bezoek vindt plaats tussen 13 en 15.30 uur in de cafetaria of buiten op het terras. Kamerbezoek is enkel nog mogelijk indien de bewoner niet in staat is om naar de cafetaria te gaan.

De bezoeker moet zich registreren bij het binnenkomen van het woonzorgcentrum en steeds een eigen mondmasker dragen. Hij moet ook steeds een afstand houden van 1,5 meter met de bewoner en de medewerkers en zijn handen ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van het woonzorgcentrum.