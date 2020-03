Woningen in Bredestraat vertonen weer scheurtjes na boringswerken: “Droogte is vermoedelijke boosdoener” Ben Conaerts

18 maart 2020

18u09 0 Hemiksem Bij de boringswerken in de Bredestraat zijn opnieuw scheurtjes ontstaan in enkele woningen. Dat was twee maanden geleden ook al het geval, al kon er toen geen sluitend verband met de werkzaamheden worden vastgesteld.

Al in januari moesten de boorwerken van hoogspanningbeheerder Elia in de Bredestraat worden stilgelegd, nadat er in enkele woningen scheurtjes waren ontstaan. Omdat er geen rechtstreekse link kon worden aangetoond met de boringen, konden de werken worden verdergezet. Maar deze week hebben er zich opnieuw scheurtjes voorgedaan in enkele woningen in de Bredestraat, deze keer zo’n 150 meter verderop richting Hoboken.

“Er is maandag schade ontstaan in vier woningen”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Eén van de getroffen gezinnen voelde zich niet langer veilig en heeft tot vrijdag een ander onderkomen gekregen. De andere bewoners zijn in hun woning kunnen blijven. Een landmeter, een stabiliteitsingenieur en schade-expert zijn ter plaatse gekomen om alles in kaart te brengen. Intussen zijn de werken van Elia op deze locatie goed en wel afgerond.”

Volgens de burgemeester ligt de droogte van de voorbije jaren aan de oorzaak van het probleem. “In de stad Kortrijk heeft zich een gelijkaardig fenomeen voorgedaan. Als de kleilaag wordt opgespoten met bentoniet, zoals tijdens de boringen gebeurt, dan gaat ze zich door de droogte gedragen als een spons. Ze gaat eerst uitzetten, waardoor de grondplaat wat omhoog komt, en daarna weer inkrimpen. We zijn niet 100 procent zeker, maar we vermoeden dat daardoor de barsten zijn ontstaan.”