Wat veroorzaakte scheuren in woningen Bredestraat? Burgemeester: “Geen rechtstreeks verband met boringen Elia” Ben Conaerts

17 januari 2020

16u33 0 Hemiksem Het is nog steeds niet bekend wat woensdagavond de scheuren in de muren van de woningen in de Bredestraat heeft veroorzaakt. Een rechtstreeks verband met de ondergrondse boringen die er plaatsvinden, kon niet bewezen worden. “We tasten voorlopig nog in het duister”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V).

Woensdagavond moest de brandweer in de Bredestraat een appartementsgebouw en een woning ontruimen, nadat de bewoners scheurtjes in de muren hadden vastgesteld. Al snel werd de oorzaak gezocht bij de ondergrondse boringen die momenteel plaatsvinden onder de Bredestraat. Netbeheerder Elia voert er boringen uit voor de aanleg van een ondergrondse elektriciteitskabel tussen Interescaut in Schelle en Umicore in Hoboken. Maar na expertise kon een rechtstreeks verband niet worden vastgesteld.

20 meter van gevel

“De boringen vinden plaats op 19 meter diepte”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Van de gevels van de huizen zijn ze zelfs 20 meter verwijderd. Onder normale omstandigheden hebben ze geen invloed op woningen en wegen. Bovendien vonden de boringen ter hoogte van de getroffen huizen plaats tussen 13 en 15 uur, terwijl de schade pas na 18 uur werd opgemerkt. Er zijn ook maar twee huizen getroffen, hoewel er over een strook van 550 meter was geboord. Bij de andere huizen was er geen enkele schade te merken.”

Meetstrips

Na overleg met alle betrokken partijen werden de boringen donderdagnamiddag weer hervat onder strikte voorwaarden. De getroffen bewoners zijn intussen ook allemaal weer teruggekeerd naar hun woning. “Er zijn meetstrips geplaatst in de betrokken woningen om de eventuele evolutie van de schade verder op te volgen”, vervolgt de burgemeester. “Er is ook een landmeter langsgekomen om opmetingen van de omgeving te doen, ingeval er nog meer schade zou ontstaan. Als de bewoners van de Bredestraat iets zou opmerken, kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met de aannemer of met de brandweer.”

Waterleiding

Maar als de oorzaak van de scheuren niet bij de boringen ligt, waar dan wel? “Dat is de vraag”, zegt Bouckaert. “Er is daar alleszins íéts gebeurd, want de schade is er. Maar naar de oorzaak tasten we voorlopig nog in het duister. We hebben gedacht aan een lek in de waterleiding, maar onze brandweer heeft de riolering opengelegd en geïnspecteerd en alles was in orde. Dat de schade door een andere werf is veroorzaakt, is ook weinig plausibel. De werf van Elia is de enige in de ruime omgeving.”