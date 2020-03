Waar kan je eten afhalen? Welk restaurant of brasserie levert aan huis? Lees hier waar je terecht kunt in Hemiksem Ben Conaerts

17 maart 2020

16u53 0 Hemiksem Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Hemiksem onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ben.conaerts@dpgmedia.be.



Pain Pita Deluxe

Pain Pita Deluxe op de Gemeenteplaats is enkel open voor takeaway en levering aan huis. Je kan er terecht voor pitaschotels, pizza’s en pastagerechten. Je vindt alle info op deze website of kan bestellen via tel. 03 877 12 20.

Pizza Valento

Ook wie wil smullen van de pizza’s van Pizza Valento in de Heuvelstraat, kan dat voorlopig blijven doen. De zaak moedigt zijn klanten wel aan om thuis te laten leveren, in plaats van zelf af te halen. Je krijgt 20 procent korting op een levering aan huis. Ook verkiest de zaak een online betaling boven cash. Alle info is te vinden op de website www.pizzavalento.be.

Frituren

Bij frituur ‘t Heuveltje kan je nog steeds terecht om frietjes af te halen. De uitbaters vragen wel om minstens anderhalve meter afstand te houden, niet met een verkoudheid langs te komen en fysiek contact te vermijden. Ook frituur Bientje houdt de deuren voorlopig nog open voor mensen die frietjes willen afhalen. Je kan wel maar met maximaal vier personen tegelijk in de zaak en betaalt best zoveel mogelijk met Bancontact.