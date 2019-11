Vzw Valkenisse verkoopt gepimpte ovenwanten voor Music for Life Ben Conaerts

18 november 2019

14u04 0 Hemiksem De vzw Valkenisse is volop aan het werk om de eeuwenoude Valkenissehoeve om te bouwen tot een leefboerderij. Om extra geld in het laatje te krijgen, is men nu van start gegaan met een ‘Music for Life’-actie.

“We zijn samen met heel wat sympathisanten al enkele maanden bezig met het ‘pimpen’ van ovenwanten”, zeggen Ann Scholiers en Rita Alles. “Ondertussen zijn we klaar en kan de verkoop starten. De wanten kosten 10 euro en zijn een leuk eindejaarsgeschenk. Dieter Coppens, peter van de vzw Valkenisse, draagt de actie alvast een warm hart toe.”

De opbrengt zal gebruikt worden om de eeuwenoude hoeve Scholiers verder om te bouwen tot een leefboerderij. Op termijn moet de hoeve een thuis bieden aan acht à tien jongvolwassenen met een licht mentale beperking. Eén van hen is de Hemiksemse Hélène Van Peborgh, die in de eerste reeks van ‘Down the Road’ te zien was en van wie de ouders mee de bezielers zijn van het project.

Wie een paar ovenwanten wil bestellen, kan dat doen bij Bakker Tine in Hemiksem, fotograaf Linda De Wolf in Hemiksem of via valkenisseforlife@outlook.com. De wanten zijn ook te koop op de kunstkerstmarkt van kunstkring Lazerij in Rumst op 7 en 8 december, op de wekelijkse markt van Hemiksem op 11 december en op de kerstmarkt van Hemiksem op 13 en 14 december.