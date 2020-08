Vzw Valkenisse houdt confituurslag Ben Conaerts

03 augustus 2020

13u27 0 Hemiksem De vzw Valkenisse organiseert een confituurslag om geld in het laatje te brengen.

De vzw Valkenisse probeert de oude Valkenissehoeve om te bouwen tot een leefboerderij voor acht à tien jongvolwassenen met een licht mentale beperking. Om extra geld in het laatje te brengen, had de vzw op 15 augustus een moederdagbrunch gepland. Maar nu door de coronacrisis dat evenement in het water is gevallen, gooit men het over een andere boeg met een confituurslag.

De vzw verkoopt verse confituur aan 5 euro per potje van 200 milliliter. Er is keuze uit aardbei, aardbei-abrikoos, aardbei-kersen, aardbei-krieken en aardbei-rabarber. Wie een potje wil bestellen, kan een bestelling doorgeven via de Facebookpagina of via vzwvalkenisse@gmail.com. Je kan je bestelling laten leveren of ophalen na afspraak.