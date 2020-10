Vzw Valkenisse Hoeve verkoopt zelfgemaakte mandjes Ben Conaerts

08 oktober 2020

16u05 0 Hemiksem De vzw Valkenisse Hoeve verkoopt opnieuw een aantal zelfgemaakte producten om extra geld in het laatje te brengen.

De vzw Valkenisse is volop aan het werk om de eeuwenoude Valkenissehoeve om te bouwen tot een leefboerderij. Om extra geld in het laatje te krijgen, verkoopt de vzw nu opnieuw enkele zelfgemaakte producten. Na mooie ovenwanten vorig jaar worden deze keer mandjes met handdoekjes, zakdoekjes, zeepjes en lavendelzakjes verkocht. Je betaalt 15 euro per mandje en kan de inhoud zelf kiezen. Daarnaast zijn er ook kookpotonderzetters en aparte lavendelzakjes te koop. Je betaalt 5 euro voor twee onderzetters en 5 euro voor drie zakjes.

Op termijn moet de hoeve een thuis bieden aan acht à tien jongvolwassenen met een licht mentale beperking. Een van hen is de Hemiksemse Hélène Van Peborgh, die in de eerste reeks van ‘Down the Road’ te zien was en van wie de ouders mee de bezielers zijn van het project.

Bestellen kan via vzwvalkenisse@gmail.com of Facebook.