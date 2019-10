Vrijetijdsdienst start met lessen tai chi Ben Conaerts

02 oktober 2019

De vrijetijdsdienst start binnenkort met een nieuwe sportreeks: tai chi. Vanaf 9 oktober tot en met 18 december kan je tien woensdagvoormiddagen komen proeven van de basistechnieken. Ervaring is niet vereist.

De eerste sessie start van 9.30 tot 10.30 uur. Bij voldoende interesse kan er nog een tweede sessie worden ingericht van 10.45 tot 11.45 uur. De sessies vinden plaats in de polyvalente ruimte van het Depot Deluxe. Je hoeft niets mee te brengen, maar je trekt best wel soepele kledij aan.

Voor 10 weken tai chi betaal je 10 euro. Inschrijven kan via een mailtje naar ellen.huysmans@hemiksem.be of via tel. 03 288 26 92. Geef daarbij zeker je naam, adres en geboortedatum mee.