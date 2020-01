Vrijetijdsdienst lanceert nieuwe lessenreeks tai chi voor 55-plussers Ben Conaerts

16 januari 2020

13u22 0 Hemiksem De vrijetijdsdienst van de gemeente organiseert vanaf woensdag 22 januari een nieuwe tiendelige lessenreeks tai chi voor 55-plussers.

Tai chi is een Chinese krijgskunst die vandaag vooral beoefend wordt als een ontspannende bewegingsoefening en gezondheidstraining. Tai chi zorgt voor ontspanning, meer voeling met het lichaam, een beter evenwicht, een betere bloeddoorstroming, sterkere spieren en pezen, een hoger concentratievermogen en een betere lichaamshouding.

Na het succes van de vorige lessenreeks biedt de vrijetijdsdienst van de gemeente vanaf woensdag 22 januari een nieuwe reeks aan voor 55-plussers. De eerste groep is voor nieuwelingen en vindt plaats 9.30 tot 10.30 uur. De tweede groep is voor gevorderden en duurt van 10.45 tot 11.45 uur. De sessies zullen doorgaan in de polyvalente ruimte van Depot Deluxe. De prijs bedraagt 10 euro voor 10 weken.

Inschrijven kan via een mailtje naar ellen.huysmans@hemiksem.be met vermelding van je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer.