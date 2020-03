Voormalig sp.a-schepen Carlos Vloebergs op 89-jarige leeftijd overleden Ben Conaerts

28 maart 2020

15u10 0 Hemiksem Voormalig schepen Carlos Vloebergs is op 89-jarige leeftijd overleden. ‘Carlo’ was in Hemiksem naast socialistisch politicus ook bekend als voormalig leerkracht en directeur van het gemeentelijke onderwijs.

Hoewel hij Lierse roots had, heeft Carlos Vloebergs vooral in Hemiksem een mooi parcours afgelegd. Hij was eerst aan de slag als leerkracht in de gemeentelijke basisscholen en later als directeur. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 werd hij voor een eerste maal verkozen tot gemeenteraadslid. Zes jaar later schopte hij het tot schepen van Onderwijs, Wonen en Cultuur. In die hoedanigheid stond hij onder andere aan de wieg van het toenmalige Ivebic, de intergemeentelijke samenwerking tussen Schelle en Hemiksem voor cultuur en bibliotheek. Hij werkte ook mee aan projecten voor sociaal wonen zoals de wijk Varenvelden en het project tussen de Abdijstraat en Delvauxstraat dat nu in de steigers staat. In 2007 werd hij OCMW-voorzitter, wat hij zou blijven tot 2009. Tot en met 2012 bleef hij actief als OCMW-raadslid.

“‘Carlo’ bolde uit toen ik mijn eerste stappen zette in de lokale politiek, maar hij was nooit verlegen om de jonge generatie goede raad en een duwtje in de rug te geven”, zegt Stefan Van Linden, voorzitter van sp.a Hemiksem. “Dit jaar zou hij uitgebreid in de bloemetjes gezet worden aan de vooravond van 1 mei voor zijn jarenlange lidmaatschap. Maar liefst 70 jaar had hij een lidkaart van de socialistische partij. Het is jammer dat we hem dit eerbetoon niet meer kunnen geven. We drukken onze steun en medeleven uit aan de familieleden en naasten van Carlos en wensen hen veel sterkte in deze droevige dagen.”