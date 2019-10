Voormalig schepen wordt voorzitter Gilliot en Roelants Tegelmuseum Ben Conaerts

01 oktober 2019

13u16 0 Hemiksem Na bijna 10 jaar heeft Dirk Verlinden de fakkel van het voorzitterschap van de beheerraad van het Gilliot en Roelants Tegelmuseum in Hemiksem doorgegeven. Stefan Van Linden - tot eind 2018 als schepen van Toerisme nog mee verantwoordelijk voor het gemeentelijk museum - neemt de functie over. Een andere voormalige schepen, Joris Wachters, wordt in zijn plaats ondervoorzitter.

“Het Tegelmuseum heeft de voorbije jaren enkele belangrijke stappen kunnen zetten”, zegt Van Linden. “We hebben een enorme collectie tegels ter beschikking gekregen van de Italiaanse verzamelaar Pozzo en er is een nieuwe vleugel gecreëerd waar we deze in wisseltentoonstellingen aan het publiek kunnen tonen. De openingstijden gedurende de zomer zijn ook fel uitgebreid, tot vijf dagen per week. Bijgevolg zien we ook het aantal bezoekers sterk stijgen. Dat allemaal is een inspanning geweest van veel spelers en actoren: van het gemeentebestuur en de Koning Boudewijnstichting tot een gemotiveerde werkploeg en enkele vrijwilligers met kennis van zaken. Dirk is er daar ongetwijfeld een van. Het werk dat hij verzette als voorzitter was enorm.”

Het doel moet zijn op het elan van de voorbije jaren verder te gaan. “De infrastructuur van het museum moet nog verder opgewaardeerd en geprofessionaliseerd worden, de website toegankelijker en moderner”, aldus de kersverse voorzitter. “De vrijwilligers die mee instaan voor het open houden van het museum willen we meer vorming geven. Zij moeten nog meer dé ambassadeurs van het museum worden. Er ligt dus veel werk op de plank, maar ik ga deze uitdaging met plezier aan.”