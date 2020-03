Voormalig burgemeester en volksvertegenwoordiger Frans Cauwenberghs (85) overleden Ben Conaerts

04 maart 2020

16u53 0 Hemiksem CD&V Hemiksem moet afscheid nemen van een politiek boegbeeld. Voormalig volksvertegenwoordiger en burgemeester Frans Cauwenberghs (85) is maandagavond overleden. “Hij was een voorbeeld, een mentor”, zegt huidig burgemeester Luc Bouckaert (CD&V).

Frans Cauwenberghs zetelde van 1977 tot 1981 en van 1985 tot 1999 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 1994 werd hij voor de toenmalige CVP verkozen tot burgemeester van Hemiksem, wat hij zou blijven tot in 2000. Nadien was hij nog schepen van 2006 tot 2010, toen hij zelf zijn mandaat stopzette. Cauwenberghs heeft tijdens zijn politieke loopbaan meer dan zijn stempel weten te drukken op Hemiksem. Zo stond hij mee aan de basis van de realisatie van het Depot Deluxe en het huidige gemeentemagazijn. Maar zijn grootste verdienste is waarschijnlijk de redding van de Sint-Bernardusabdij. “Dat was zijn levenswerk”, zegt huidig burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “De abdij dreigde een ruïne te worden, maar Frans is erin geslaagd de nodige contacten te leggen en alle betrokken partijen op een lijn te krijgen. Mede daardoor heeft hij het monument weten te redden van de ondergang. Het werk is nog steeds niet klaar, maar wij zetten het wel de komende jaren verder.”

Daadkracht

Volgens Bouckaert kan de rol die Frans Cauwenberghs heeft gespeeld in het plaatselijke politieke landschap moeilijk overschat worden. “Hij heeft héél veel dossiers in beweging gezet. Dankzij zijn financiële expertise heeft hij ook een paar keer de gemeentefinanciën recht kunnen trekken. Hij was voor mij een voorbeeld, een mentor. Hij was de man die mij in de politiek heeft gelanceerd en begeleid. Ik herinner me Frans als een rustige man, maar met een grote daadkracht. Als hij aan een dossier wilde werken, dan ging hij er ook volledig voor. Hij kon mensen overtuigen, vaak op een humoristische manier. Zijn overlijden komt vrij plots, ook al sukkelde hij al enkele jaren met zijn gezondheid en was hij al een tijd opgenomen in een woonzorgcentrum. In december vorig jaar had hij al afscheid moeten nemen van zijn echtgenote.”

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart om 10 uur in de Sint-Niklaaskerk op de Gemeenteplaats.