Voorlopig geen zomerbar aan Sint-Bernardusabdij Ben Conaerts

09 juni 2020

17u59 0 Hemiksem Terwijl de zomerbars zich stilaan weer aan het klaarstomen zijn met het oog op de komende zomermaanden, blijft het aan de Sint-Bernardusabdij voorlopig stil.

De bar in de zuidvleugel van de abdij werd de voorbije twee zomers uitgebaat door Krabi Bay. Maar de samenwerking met de gemeente wordt niet verdergezet. “Krabi Bay heeft aangegeven af te zien van zijn engagement voor deze zomer”, zegt schepen van Middenstand Koen Scholiers (CD&V). “De concessie moet vernieuwd worden. Voorlopig is er dus geen zomerbar in Hemiksem. Maar er zijn zeker alternatieven in de omringende gemeenten.”